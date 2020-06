Mons: les clubs sportifs et les associations vont également bénéficier d'un plan de relance

Le Collège communal de Mons a annoncé un plan de relance en faveur des clubs sportifs et des associations de l'entité qui ont été durement impactées par la pandémie de coronavirus.

Après l'annonce, à la fin mai, d'un plan de relance basé sur un investissement de 8 millions d'euros pour soutenir le secteur Horeca, les commerces et les salles de sport à Mons, le Collège communal a annoncé ce mardi 23 juin une deuxième phase du plan de relance communal dans le cadre de l'octroi d'une aide financière à plusieurs centaines d'associations, clubs et comités de toute nature.

Priorité aux structures pour les jeunes

Plus de 520.000 euros seront investis par la Ville. L'objectif est de permettre aux structures culturelles, sportives, de jeunesse ou encore d'animations de reprendre leurs activités le plus vite possible et dans des conditions correctes. La priorité sera donnée aux structures qui encadrent des jeunes.

Les associations et clubs sportifs seront éligibles sur base d'un dossier de candidature reprenant, notamment, les activités qui n'ont pas pu être organisées pendant la crise et une attestation quant à la poursuite effective des activités.