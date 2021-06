Mons : les centres de testing sont débordés avant les départs en vacances

Les départs en vacance commencent à s'accélérer et la demande de test PCR aussi. Les centres de testing de Boussu et de l'hôpital Ambroise Paré sont pris d'assaut. En cause : de nombreux pays exigent un test PCR négatif si vous n'êtes pas encore vacciné. Cela oblige de nombreux voyageurs à prendre rendez-vous dans les différents centres de la région. Problème: ceux-ci arrivent peu à peu à saturation.

Exemple avec Renée, qui compte passer quelques jours en France pour visiter le Mont-Saint-Michel. "J'ai téléphoné ce matin pour obtenir un rendez-vous pour me faire tester à l'hôpital Ambroise Paré. Malheureusement, on m'a dit qu'il n'y avait plus de place. Alors je suis venue ici, à Boussu", explique cette dame avant de recevoir le coton-tige dans le nez.

Même situation pour Aline, une Athoise qui n'a pas su prendre rendez-vous dans les centres d'Epicura. "Il n'y avait plus de place dans les centres de Baudour et Hornu, alors on est venu ici à Ambroisé Paré".

Agrandir la zone de testing

Jusque fin juin et pour le début du mois de juillet, le centre de test d'Ambroise Paré affiche complet avec, en moyenne, 90 personnes par jour.

Pour palier la forte demande, l'institution a décidé d'installer un préfabriqué de 30m² afin d'agrandir la zone de test actuelle. "Cela permettra de mobiliser deux infirmières supplémentaires pour doubler la capacité de nos tests. Il faut aussi savoir que pendant ce temps, nous continuons les frottis préopératoires afin que l'activité médicale, qui reste primordiale pour nous, continue d'être réalisée", souligne le docteur Xavier Malaviole, responsable du centre de testing d'Ambroise Paré.

Astuce : la liste des centres de testing se trouve sur https://covid.aviq.be/fr.