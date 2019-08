Mons : le professeur d'allemand devenu prêtre bouddhiste - © Tous droits réservés

Depuis son "changement de vie", Michel Mokusho Depreay a exploré pas mal de nouveaux horizons, et fait de nombreuses rencontres. "Sur cet autel, par exemple, vous voyez les photos de mes maîtres du bouddhisme. Trois Japonais, et une Américaine". Il revient de plusieurs longs séjours à l’étranger. "Six mois au Japon, six mois aux USA, pour suivre un cursus qui me donnera une reconnaissance internationale en tant qu’enseignant du zen. Un enseignant peut donner cette reconnaissance à quelqu’un d’autre". Et ce que souhaite Michel, par-dessus tout, c’est transmettre. "J’ai créé ce centre, mais… J’ai 68 ans, et je me dis que ce serait dommage que ça s’éteigne en même temps que moi".