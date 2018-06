Mons: le Plaza Art dévoile son programme d'été dans sa salle de remplacement

C'est un film très symbolique qui lance la reprise des projections du Plaza-Art le 4 juillet prochain, dans la salle de l'Auditorium Abel Dubois. Le film "Macadam Popcorn" de Jean-Pierre Pozzi est un documentaire consacré au quotidien des cinémas arts et essai à travers la France. Un plaidoyer pour ces salles qui tissent du lien social. Un appel du pied au public du Plaza qui a réclamé une solution rapide après la fermeture du cinéma de la rue de Nimy, en mars dernier. La solution, partielle est donc là. Une salle de remplacement, en centre-ville (dans le bâtiment de la RTBF-Mons), près de 300 places accessibles chaque jour pour 5 séances (11h, 13h, 15h30, 18h, 20h30). Toute la programmation de l'été est connue. Des sorties nationales ("Au Poste", "Burning", "Dogman", "Kings", "Ma fille", "My Lady", "Sur la Plage de Chesil", "Trois visages"), des films remarqués au dernier festival de Cannes, des films pour enfants, des documentaires... Bref, le type de programmation à laquelle le public du Plaza est habitué. Samuel Thirion du collectif "Sauvons le Plaza Art" rappelle qu'une des revendications des citoyens qui se sont mobilisés après la fermeture du cinéma était de trouver une alternative rapide: "Cette première étape nous satisfait et nous allons à travers la plate-forme mobiliser les citoyens pour les inviter à venir au cinéma".

C'est Mars (Mons Arts de la scène) qui est gestionnaire de la salle de l’auditorium Abel Dubois, des travaux d'aménagement ont été entrepris, pour permettre d'installer un projecteur et pour remplacer l'écran qui était déchiré depuis plusieurs années. La salle est climatisée et le bâtiment dispose d'un parking accessible au grand public chaque week-end.