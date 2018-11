Mons: le manque de magistrats conduit à la suspension d'audiences en correctionnelle

La Cour d'Appel du Hainaut souffre d'un manque de magistrats. Le premier président de la Cour d'appel a donc décidé de suspendre les audiences de la troisième chambre correctionnelle en janvier et février, a-t-on appris lundi. Les dossiers reportés ne seront pas plaidés avant le mois de mars. Actuellement, la cour compte 22 magistrats sur 30 et doit régulièrement faire appel à des magistrats retraités pour assurer les audiences.

La troisième chambre correctionnelle est composée de trois magistrates. L'une est partie à la retraite en octobre et une autre partira à la retraite fin décembre. Vu le manque cruel de magistrats, et le recours à des magistrats retraités, la troisième chambre correctionnelle sera suspendue en janvier et février 2019.

Une situation que déplore Ignacio De la Serna, Procureur Général à la Cour d'appel à Mons, pour qui "ce recours à des magistrats retraités ne peut devenir une solution structurelle". Pour lui en effet, "un appel à candidats s'impose pour remplacer au plus vite les éléments admis à la retraite sous peine de créer puis d'entretenir un arriéré judiciaire qu'il sera ensuite très difficile de résorber."

22 sur 30

Il n'y a plus que 22 magistrats disponibles sur 30 actuellement pour assurer les audiences en appel. La cour doit encore juger une série de procès d'assises qui avaient été correctionnalisés avec la loi Pot Pourri II. Vu l'arrêt de la Cour Constitutionnelle, qui a fait renaître les assises, plusieurs affaires ont été renvoyées devant le jury populaire mais les procès ne peuvent pas être fixés, faute de magistrats disponibles.

En septembre, Jean-François Jonckheere, qui a présidé près de 150 procès d'assises jusqu'en 2013, était sorti de sa retraite pour présider une session de plusieurs semaines. Il a été récusé lors du premier jour en raison d'un commentaire partial en audience publique.