Mons: le Gracq souligne le positif de la nouvelle gare pour les cyclistes mais déplore son accessibilité

Le Gracq, le groupe de recherche et d'action des cyclistes quotidiens, a tiré un premier bilan en demi-teinte sur l’accessibilité de la nouvelle gare de Mons pour les cyclistes.

Si, in situ, avec l’inauguration d’une rampe d’accès au parking extérieur et la garantie de parkings souterrains sécurisés pour les vélos de la future gare, le bilan est plutôt positif, pour le Gracq, il demeure insuffisant.

Pourquoi? Tout simplement parce que, pour cette association, l’approche, pour le cycliste, doit être globale. Et c’est là, pour elle, que le bât blesse "Il y a des choses qui sont bien faites dont une rampe d’accès au parking souterrain, les parkings pour les vélos dans la gare sont très bien situés près des ascenseurs, donc, Infrabel a fait son travail" mais, pour Laurent Docquier du Gracq, le problème, pour le cycliste, continue à se situer en amont et en aval avec un déficit en piste cyclable "c’est très bien d’avoir un beau parking mais si pour y accéder vous vous mettez en danger, les gens vont continuer à venir en voiture ou se faire déposer, ce qui génère une saturation du ring aux heures de pointe".

Pour Gregory Vita, responsable local du Gracq, le nœud du problème se situe dans la part consacrée aux cyclistes, au niveau wallon, par an et par habitants. Il estime cette part à 5% en Wallonie alors qu’elle serait de 16% en Flandres où existe une infrastructure déjà nettement plus développée. Ecoutez ci-dessous l'interview de Grégory Vita.