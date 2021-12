Mons : le Gouvernement wallon dit "oui" au plan d'investissements urbains de 40 millions proposé par la ville

La ville de Mons indique ce mardi dans un communiqué que "Le gouvernement wallon a adopté dans son intégralité le plan d’action proposé par le Collège communal montois dans le cadre de la Politique Intégrée de la Ville en Wallonie (PIVW)".

Pratiquement ce seront ainsi 42 millions d’euros (dont 28,5 subsidiés par la Wallonie) qui seront injectés dans d’importants projets de redynamisation qui profiteront à des quartiers prioritaires identifiés, Jemappes et Cuesmes, situés dans la partie sud du "Grand Mons".

Une première tranche de subventions de 1.224.100€ sera déjà versée avant la fin de l’année.

Un plan de quatre ans

Le plan d’action montois, dont la mise en œuvre s’étend sur une période de quatre ans, s’inscrit dans une démarche plus globale menée par le Collège depuis le début de la mandature. Il est prévu en complémentarité avec les différents programmes, opérations et initiatives. Ce plan d’action évoluera dans le Programme stratégique transversal communal (PST), le Programme de Développement Urbain (PDU), les enjeux métropolitains et dans la programmation du Fonds européen de développement régional (Feder) déjà engagés sur le territoire des 19 communes fusionnées du Grand Mons.

"Des quartiers prioritaires ont été ciblés non seulement parce qu’ils sont les plus densément peuplés mais également parce qu’ils souffrent d’un déficit d’investissements privés" précise la ville dans son communiqué.

Au total, la Ville de Mons a présenté quinze projets d’actions dont quatre s’inscrivent dans l’axe "élimination des chancres et dynamisation économique", deux dans celui des "performances énergétiques", un dans celui des "nouvelles infrastructures publiques" et huit dans celui de "l’ amélioration du cadre de vie ". À ces quinze projets prioritaires s’ajoutent cinq autres considérés comme étant complémentaires.

É limination des chancres urbains et dynamisation économique

Dans cet axe, on trouve la requalification d’un chancre urbain situé à Jemappes (derrière l’école Notre Dame) et la requalification du site à réaménager de l’ancien Aldi de Jemappes. On trouve également l’ex-atelier communal, rue du Travail où sera construit un espace de stockage couvert pour permettre de désengorger les différents ateliers du CISP + RECYTROC. Enfin, la ville prévoit également dans cet axe des acquisitions et rénovations de logements et commerces à l’état de chancre (principalement sur Jemappes et Cuesmes)

Performances énergétiques

Dans ce pôle, on trouve la rénovation énergétique de bâtiments publics (Cabuy et Piérart) ainsi que la rénovation énergétique des logements sociaux du CPAS de Mons.

N ouvelles infrastructures publiques

Dans ce chapitre, sont prévues à Cuesmes : la construction d’une infrastructure omnisports, d’une salle polyvalente et d’un parc paysager intégrant des équipements sportifs urbains ainsi que la rénovation du hall.

Amélioration du cadre de vie

À Jemappes, la ville prévoit la finalisation de l’aménagement de la Place, de la rue du Flamand et de la Rue Réghem, ainsi que l’installation d’ une passerelle cyclable pour créer un lien avec Mons sur le Ravel. À Jemappes toujours ainsi qu’à Cuesmes, des interventions de végétalisation-verdurisation sont programmées ainsi que des aménagements d’espaces verts. Également prévus, le réaménagement des abords de la Trouille à la Digue de Cuesmes ainsi que la réfection complète de la digue de Cuesmes et de la rue du Delta. À Mons-ville, réaménagement du Marché aux Poissons et aménagement d’espaces publics urbains au Parc situé à la rue Lamir (Parc CPAS). Deux "requalifications", celles de la rue Masquelier et de la rue des Tuileries, sont également au programme.

Avec ces aménagements, "L’idée est de poursuivre la redynamisation et la transformation du Grand Mons" souligne le bourgmestre, Nicolas Martin (PS) "Et de profiter de ces subsides pour opérer un rééquilibrage au bénéfice des parties du territoire communal qui sont le moins favorisées, là où les stigmates du passé industriel sont encore présents ".