Mons : le directeur de l'Arbre Vert espère bénéficier du plan de relance pour la rénovation de son école

À quoi va servir la manne européenne du plan de relance ? Il est question de 6 milliards répartis entre le Fédéral, les Régions et les Communautés et, pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, cet argent servira notamment à rénover les écoles.

Directeur de l’école l’Arbre Vert, située au n°122 de la chaussée du Roeulx à Mons, Frédéric Overdeput attend depuis longtemps de pouvoir réaliser des travaux. L’école dont il a la charge est une école primaire et maternelle de l’enseignement spécialisé installée dans du préfabriqué. "Nous sommes pour l’instant dans des bâtiments qui ont été construits dans l’urgence dans les années 60 pour faire face au boom démographique" confie Frédéric Overdeput. "Notre population se composant en partie d’enfants polyhandicapés se déplaçant en chaise on éprouve beaucoup de difficultés. À tout cela, on peut ajouter des problèmes énergétiques puisque ces constructions sont de véritables passoires. L’ éternel problème c’est de trouver les moyens pour réaliser ces travaux. Raison pour laquelle ces budgets sont une véritable lueur d’espoir".

Un budget de plus d’1 milliard d’euros était déjà sur la table pour rénover les écoles. Il sera gonflé des 495 millions en provenance de l’Europe.