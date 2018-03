21 équipes se sont affrontées ce dimanche au Lotto Mons Expo, avec des machines toutes plus folles les unes que les autres. Objectif: allier apprentissage et plaisir, découverte des sciences et humour. Le thème du concours, "la frite", se prêtait aux inventions les plus déjantées.

Des frites sur la lune? - © C Legrand Le jury n'est pas encore passé, ils trépignent d'impatience. Les élèves de l'école Saint-Louis, de Ghlin (Mons) sont parmi les plus jeunes à participer. Parmi les plus imaginatifs, sans doute aussi...Leur machine a l'ambition de planter une frite sur la lune, au terme d'un parcours d'obstacles particulièrement périlleux. Noah prend la parole sur le stand, pour présenter la machine. Un peu intimidant, mais il commence à avoir l'habitude avec ses copains de classe. "C'est la troisième fois déjà!! Mais bon , faut s'entraîner...pas que ça rate devant le jury!" L'institutrice, Madame Zoé, prend part au projet pour la deuxième année. "C'est vraiment super. Certains enfants se révèlent. On les croyait timides, ce qu'ils font ici est impressionnant..."

Mons:le Crazy Machine Challenge ou l'art de faire des sciences en...coupant des frites - © Tous droits réservés A deux pas de là, des écoliers de Chaudfontaine (école Marcel Thiry) présentent leur "baraque à frites". Le parcours est conçu avec des KAPLA, du nom d'un jeu de construction, "mais il y aussi des petites voitures pour pousser les pommes de terre...". Dix étapes en tout, pour arriver à celle du paquet de frites, "et puis...Bon appétiiiiiiit!".

Noah, Saffa et une de leurs copines de classe - © C Legrand Ils croisent les doigts, espérant atteindre le podium. "En plus on s'est levé tôt ce matin, le bus partait à 7 heures, deux heures de route!". L'enjeu est bien plus important que de gagner le concours,estime leur enseignante, Sophie Blanche. "Depuis le mois d'octobre on est sur ce projet. Ils ont beaucoup appris. Tant au niveau scientifique, que pour cette démarche d'essai erreur, la présentation orale, le blog...on a travaillé toutes les compétences, sciences, maths, français, savoir lire, savoir parler...tout est rentré dedans...Et de manière ludique".

Les élèves du Val d'Escaut - © C Legrand Cela fonctionne-t-il avec un public plus âgé? Direction le stand de l'ITCF Val d'Escaut, une école technique et professionnelle de Tournai. Stéphanie Dierickx accompagne un groupe d'une quinzaine d'étudiants. "Des 6ème, mais aussi des 5P et des 7P qui avaient entendu parler du projet, et ont voulu se joindre à nous. C'est un des atouts de ce projet, cela crée de l'émulation chez les élèves!" Leur machine présente une vingtaine de réactions en chaine, la pomme de terre se retrouvant tour à tour poussée comme une balle de flipper, envoyée contre des dominos, quand elle n'est pas projetée contre le coupe-frites..."Bon, les gars, pour le passage du jury prenez-en une bien ronde, pour que ça fonctionne bien!" insiste la prof. Rémi a participé à la construction de "l'engin", il n'en est pas peu fier. Il a l'impression d'avoir appris beaucoup, "ou revu certaines notions théoriques. Le principe d'Archimède, les leviers, les transferts d'énergie, des notions d'électricité, de pneumatique...De façon bien concrète. C'est comme ça qu'on apprend le mieux, je pense, en réalisant des expériences". Son professeur est bien d'accord, "c'est vraiment super. Le seul souci, c'est que cela prend beaucoup de temps, d'énergie. Nos programmes ne sont pas toujours adaptés à cela. Mais pour des jeunes comme Rémi, qui sont dans l'enseignement professionnel, il faut intégret du concret, du visuel dans les apprentissages. Ce sont des gens de terrain!"

L'équipe du Nursing - © C Legrand Catherine Huens a embarqué trois classes dans l'aventure. Elle leur donne cours de physique à l'IESPP, le Nursing, à Mons. "Je travaille toujours par projets, c'est très formateur pour les élèves. Quand ils construisent leur machine à frites, ils n'ont pas l'impression d'être en labo de physique, et pourtant...c'est ça! Ils disent que la physique, les sciences, ça les saoule. Mais ils en font, l'air de rien. Grâce au travail par projet, ils apprennent d'autres choses. Comme l'esprit de groupe. Cela a fait défaut, dans un des groupes. Ils n'ont pas été retenus pour la dernière phase du concours à cause de ça. Tout cela, ce sont des compétences, tout comme le français, les sciences, le travail par essai-erreur, en droite ligne de ce que l'on nous demande, dans le nouveau pacte d'excellences". Et pour tous ces jeunes, le projet aura aussi appris une autre notion: les "heures sup"! "Pour présenter notre machine dans les temps, il a fallu travailler à d'autres moments que les cours de physique, pendant notre temps libre. C'est pas facile, en fait, de gérer les délais", conclut Jeoffrey.

Mons:le Crazy Machine Challenge ou l'art de faire des sciences en...coupant des frites - © Tous droits réservés Les équipes étaient réparties en différentes catégories, par groupes d'âges. Les lauréats ont été récompensés par une "journée découverte", financée par les organisateurs de l'événement. Le Crazy Machine Challenge est une initative du Google Data Center de Saint-Ghislain, de l'U-Mons, soutenue par la Région wallonne et des partenaires locaux, comme le Rotary.

Mons:le Crazy Machine Challenge ou l'art de faire des sciences en...coupant des frites - © Tous droits réservés Mons:le Crazy Machine Challenge ou l'art de faire des sciences en...coupant des frites - © Tous droits réservés