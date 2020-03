Mons: le CPAS lance un appel aux dons et crée un fonds "COVID-19"

Le CPAS montois lance un appel à l'aide aux citoyens, "afin d'apporter de l'aide à ceux qui en ont le plus besoin", ont indiqué les autorités de la ville mardi dans un communiqué.

Le CPAS de Mons en appelle à la solidarité en créant un fonds exceptionnel "COVID-19" afin de récolter des dons. Ceux-ci permettront de soutenir les soins médicaux, hospitaliers et à domicile des personnes isolées et démunies, particulièrement vulnérables et exposées à la pandémie de Covid 19. "Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, les publics les plus fragilisés peuvent compter sur de nombreux services en première ligne dans la lutte contre la maladie", a indiqué la Ville de Mons, qui a lancé un appel aux dons pour aider "ceux qui en ont le plus besoin."

Les dons, déductibles fiscalement dans certaines conditions, peuvent être faits sur le numéro de compte BE43 0910 2227 8101 ouvert au nom du CPAS de Mons.