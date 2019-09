Mons : le coup de gueule de John Joos, face à "un nouveau déni de démocratie"

Le conseiller communal est amer. Pour lui, deux fois déjà depuis les élections communales, la majorité montoise a mangé sa parole. La nomination de Stéphane Bernard comme successeur de l’échevin Marc Darville le fait sortir de ses gonds. Concrètement, John Joos ne réclame rien, mais remet en cause les règles qui prévalent, chez les socialistes, lors du choix des mandataires et de leurs remplaçants. "Des règles d’un autre temps".

La nouvelle est tombée ce mercredi 4 septembre. C’en est bientôt fini de la politique, pour l’échevin des Travaux, Marc Darville. Le socialiste montois, âgé de 64 ans, veut céder son écharpe un peu plus tôt que prévu. En février, il sera remplacé par Stéphane Bernard, issu lui aussi de la section PS d’Havré. Stéphane Bernard avait fait le deuxième score dans son fief, aux élections d’octobre dernier. Un choix plutôt logique, donc, au regard des règles de l’Union Socialiste Communale du Grand Mons. "Ce sont des règles d’un autre temps", martèle John Joos. Lui aussi a été élu, en octobre, sur les listes du parti socialiste. Mais il y faisait figure d’électron libre. " J’étais candidat d’ouverture, venu représenter le mouvement citoyen. Je ne suis pas membre de l’USC, je n’ai pas de carte PS. ". Il a appris le remplacement de Marc Darville dans la presse. "Je félicite Stéphane Bernard, je n’ai rien contre lui, personnellement. Ni contre le bourgmestre de Mons. Je critique la manière dont les choses se passent. Le système en vigueur. Où est la légitimité ? Je fais 1048 voix. Au lendemain des élections, je suis échevinable (sic). Or, je ne suis pas échevin. On me dit 'c’est Toit et moi' ou c’est rien' (ndlr : John Joos a obtenu la présidence de la société de logement social). Presque un an plus tard, on remplace Marc Darville. Je ne suis même pas au courant. L’USC a ses règles, d’accord, mais que fait-on du choix de l’électeur ? Et si Stéphane Bernard avait obtenu 200 voix, aurait-il quand même été échevin, parce qu’il est de la section d’Havré ?". John Joos n’hésite pas à comparer sa position à celle d’Elio Di Rupo, dans les années 80, forcé de "s’écraser" devant Maurice Lafosse, malgré de beaux scores électoraux. "Je me bats pour le respect de la démocratie. On vit à une époque où la crise de confiance, elle est là. Regardez ce qui s’est passé avec les gilets jaunes. Les gens demandent qu’on les entende, qu’on les respecte. Aujourd’hui, je mets les pieds dans le plat, parce que j’estime qu’on touche au sacré, à la démocratie, à la pierre angulaire de mon engagement en politique".

La "déception" de l'Union Socialiste Communale

Par voie de communiqué, l'USC a réagi à la "sortie" de John Joos. Son président Johan Van Lathem se dit "déçu et surpris". "(John Joos) critique sans raison le fonctionnement d'un parti auquel il n'est pas affilié, et qui lui a pourtant confié une des fonctions locales les plus importantes, la présidence de l'immobilière sociale Toit&Moi (...) L'USC regrette le procédé choisi (...) alors que de nombreuses réunions permettent aux conseillers communaux PS d'exprimer leur avis en toute liberté (...). Cela démontre une certaine difficulté à travailler en équipe et à faire passer l'intérêt des citoyens avant toute considération. (...) Bien entendu, si Monsieur John Joos ne souhaite pas s'investir dans le groupe (...) il lui est loisible d'en discuter avec ses collègues, ce qu'il n'a malheureusement jamais fait à ce jour". Ambiance.