Mons: David Flament, le Directeur Général de Télé MB va quitter la chaîne

Cela faisait quelque temps que l’ambiance était tendue au sein de la rédaction de Télé MB entre certains membres de la rédaction et le Directeur Général, David Flament. Le 13 novembre dernier, un arrêt de travail avait été observé par une partie du personnel. Face à la situation, le Conseil d’Administration s’est réuni le 20 novembre dernier avant d’entendre les différentes parties en vue de trouver une solution.

Au terme de ces différentes rencontres et après un dernier Conseil d’Administration ce vendredi 4 décembre, Philippe Wilputte, le Président du CA de la chaîne, précise qu’après avoir mené plusieurs initiatives pour tenter de trouver une solution à la crise "les responsabilités de cette situation étant partagées (…) la rupture de confiance s’avère inéluctable entre le CA et le Directeur général".

Le Conseil d’Administration a donc entamé des négociations pour mettre un terme à la collaboration avec David Flament. "La décision de se séparer du directeur a été prise d'un commun accord avec ce dernier et elle ne changera pas", certifie Philippe Wilputte, président du CA. Celui-ci précise qu'il doit encore rencontrer les membres du personnel et les syndicats pour discuter de l'organisation quotidienne de Télé MB. Il souhaite les réunir début de semaine afin de faire le point et tirer les leçons de cet épisode épineux.

C’est Philippe Wilputte, entouré des membres du Bureau, qui assurera la gestion journalière de l’ASBL, en attendant l’engagement d’un nouveau Directeur Général ou celui d’une nouvelle Directrice Générale.

David Flament était devenu Directeur Général de Télé MB en 2013 suite au départ à la retraite de Jean-Claude Maréchal.