Mons: le concessionnaire Harley-Davidson craint une montée des prix de ses motos à cause de Trump

Les cigarettes, l’alcool, les motos et les jean’s importés des Etats-Unis pourraient bien voir leur prix augmenter prochainement. Une réponse de l’Europe à la politique protectionniste menée par l’actuel président américain Donald Trump. L’actuel locataire de la Maison Blanche a en effet décidé d’augmenter les taxes sur l’acier et l’aluminium provenant de l’Union européenne.

Mais cette réponse de l’Europe est loin de réjouir les détaillants régionaux de produits américains : "Je dirige une petite PME, déclare Alessandro Bevilacqua à la tête de la concession Harley-Davidson montoise, une telle décision menace non seulement les emplois, mais tout simplement la pérennité de notre entreprise".

Pour lui, "les petites entreprises n’ont pas à payer les conséquences de décisions internationales" et cette décision "peut également briser le rêve de milliers d’amateurs de Harley" qui risquent de voir ainsi le prix de leur monture favorite s’envoler.

Le rêve américain n'aurait pas de prix

Un avis fortement nuancé par un des clients présents dans la concession, Michaël, pour qui "vu le type de moto et d’engin avec la réputation qu’elle a derrière, le prix ne fera pas reculer les vrais amateurs de Harley". Sous-entendu, le gars qui choisit d’acheter une Harley englobe dans son choix la part de rêve et de légendes qui vont avec : de "l’équipée sauvage" à "Easy Rider", le fait d’enfourcher une Harley c’est comme remonter la "route 66" dans le sillage de Marlon Brando, Dennis Hopper et Peter Fonda et des rêves de cet ordre, pour les fans, cela n’a apparemment pas de prix.

Harley Davidson vend environ 1.500 motos par an en Belgique dont la plupart des modèles sont fabriqués et montés aux Etats-Unis à Milwaukee dans le Wisconsin.