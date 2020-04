Mons: le CHU Ambroise Paré et Médecins Sans Frontières coopèrent dans la lutte contre le coronavirus

La région de Mons est particulièrement touchée par le covid-19, c’est pourquoi l'ONG MSF (Médecins sans frontières) a décidé de soutenir un centre hospitalier directement touché, le CHU Ambroise Paré.



"MSF est une organisation qui dispose d’une expertise unique en termes de gestion des épidémies mondiales, elle nous apporte un appui efficace et adapté à la situation que nous vivons aujourd’hui", explique le Directeur Général du CHU Ambroise Paré Stéphane Olivier.

Concrètement, cette collaboration s’articule autour de trois axes.

L’analyse des flux

Un élément capital lors d'une pandémie: Deux solutions pour maîtriser cette analyse, d'abord identifier des circuits distincts pour assurer la sécurité du personnel, des patients et de limiter la propagation du virus. Ensuite, étudier les flux sortants et entrants afin d’éviter les risques de saturation tout en maintenant la continuité des soins à tous.



"Grâce à nos compétences, nous apportons aux équipes de terrain une nouvelle vision sur leur environnement. Ensemble, nous confrontons ces options, analysons leur faisabilité et agissons de concert pour les mettre en pratique", commente Stephan Goetghebuer, coordinateur des activités de MSF pour Mons/Hainaut.

L’expertise du tri aux Urgences

"MSF nous fournit des conseils afin d’organiser au mieux le tri de nos patients ambulants", indique Stéphane Olivier. "Par exemple, nous avons finalement décidé d’organiser un pré-tri au niveau de notre sas des ambulances et non pas au sein de la tente installée sur le parking. Cette mesure vise à orienter les patients suspects Covid-19 vers le poste de médecine générale et la tente où ils seront examinés et nos autres patients vers notre service d’Urgences. Nous maintenons donc deux circuits distincts mais en optimisant davantage le flux de ces patients et la capacité de leur prise en charge".

Le soutien aux équipes de terrain

MSF vient en appui aux équipes présentes sur le terrain dont notamment celles d’hygiène hospitalière, des urgences ou encore des soins intensifs.

Grâce à leur expérience, les acteurs de MSF permettent de réviser certaines procédures et d’en évaluer les besoins, en termes de matériel par exemple, ou encore de former le personnel à ces protocoles spécifiques.



MSF évalue également avec les équipes de l’hôpital la possibilité de produire du matériel de protection renouvelable et de réutiliser du matériel existant. "Nous disposons de l’expertise qui permettrait de nettoyer et décontaminer l’équipement des membres du personnel et participer ainsi à la résolution du problème aigu de la disponibilité des blouses et des masques au niveau national" souligne Stephan Goetghebuer, coordinateur des activités de MSF Mons/Hainaut.



Si les besoins l’exigent, le partenariat peut également prendre d'autres formes comme l’augmentation des capacités hospitalières. "Par exemple, nous avons mis en place un dispositif de triage et d'accueil d'une capacité de 50 lits (pouvant être étendue à 150 lits) pour les personnes vulnérables à Bruxelles. Nous pourrions donc en faire autant sur Mons en montant une structure, extérieure à l’hôpital, destinée à augmenter les capacités d’hospitalisation disponibles pour des patients stables nécessitant une surveillance mais pas une prise en charge lourde , précise Stephan Goetghebuer, coordinateur des activités de MSF Mons/Hainaut.



"De telles dispositions pourraient être envisagées si notre hôpital est entièrement saturé et que le nombre de patients à hospitaliser augmente de façon significative, ce qui n’est absolument pas le cas aujourd’hui", conclut Stéphane Olivier.