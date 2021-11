Mons : le bourgmestre signe un arrêté pour limiter la population carcérale

La prison de Mons date du XIXe siècle. Si cela représente un intérêt patrimonial, c’est en revanche une plaie pour la direction de la prison qui doit composer avec des installations aussi vétustes qu’inadaptées. Ajoutez à cela une population carcérale qui explose et vous obtenez une infrastructure sous haute tension.

Le directeur de la prison ne sait plus où loger ses détenus. "Au niveau de la section réservée aux femmes, on est au double de la capacité", explique Vincent Spronck, "Soit 51 femmes pour 27 places. Dans chaque cellule, on doit mettre deux matelas par terre. Cette semaine, on a dû écrouer des femmes côté hommes. C’est inacceptable."

Les chiffres ne sont pas meilleurs côté hommes, où on compte 340 détenus pour 255 places disponibles (274, moins 19 cellules insalubres). Une situation intenable pour le personnel, confronté à des tensions toujours plus vives. "Quand on doit ouvrir des cellules supposées accueillir une seule personne et qu’elle en contient deux, forcément, c’est plus compliqué pour eux".

Face à cette situation, le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin, vient de signer un arrêté pour limiter la population carcérale. Arrêté qui ne réglera pas le problème à long terme. A cet effet, il demande une nouvelle prison plus adaptée : "Je souhaite une nouvelle prison construite en dehors du centre-ville dans une infrastructure neuve et adaptée aux conditions de notre époque, c’est-à-dire de détention, de sécurité publique et de conditions de travail pour le personnel".

En réponse, le secrétaire d’État à la régie de bâtiments, Mathieu Michel annonce vouloir débloquer 80 millions d’euros pour une nouvelle prison à Mons. Les premières dépenses ne seront pas dégagées avant 2024.