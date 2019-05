Mons: le bourgmestre et le chef de corps dressent un premier bilan positif pour les équipes PUMAS de la police

Lancées le 7 janvier 2019, les équipes PUMAS de la police de Mons ont annoncé mardi à Mons un bilan positif après quatre mois de fonctionnement : près de 3.000 personnes ont été contrôlées et plus d’un kilo de drogues (1.100 grammes) a été saisi.

Ces équipes regroupent 65 membres de police-secours de la zone montoise. Quotidiennement quatre policiers minimum patrouillent à pied sur le terrain dans les zones sensibles de la ville, notamment dans le quartier de la gare. Le bilan portant sur la période de janvier à avril fait état de quelque 3.000 personnes contrôlées. Quatre opérations d’envergure ont également été menées en collaboration avec d’autres services comme l’Inspection sociale, l’Afsca, ou encore l’Office des étrangers. En plus de la saisie de drogues, 17 armes prohibées et 4.135 euros ont été saisis dans le cadre de dossiers judiciaires. 577 procès-verbaux ont été rédigés et 160 personnes ont été arrêtées administrativement. Les policiers ont également procédé à 77 arrestations judiciaires.

Le bourgmestre et le Chef de Corps satisfaits

«Le sentiment d’insécurité était une de mes premières préoccupations en tant que nouveau bourgmestre» a commenté Nicolas Martin (PS) «notamment dans certains quartiers sensibles de Mons, comme le quartier de la gare où le deal à ciel ouvert existait». Le bourgmestre parle d’un premier bilan positif.

Même satisfaction du côté de la Police où le chef de Corps de la zone de police montoise, Marc Garin pour qui «Le quartier de la gare est désormais moins fréquenté par les dealers. Le quartier reste une priorité mais il y a d’auteurs endroits de la ville comme, notamment, des parcs».

Les équipes PUMAS sont également attentives à des problématiques comme la prostitution clandestine ou encore l’absentéisme scolaire. «Prochainement, des contrôles salivaires viendront ajouter une dimension supplémentaire aux contrôles existants.»