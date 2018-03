Mons: le bourgmestre Elio Di Rupo (PS) ferme le cinéma Plaza dès ce mercredi pour raisons de sécurité

Quid pour les cinéphiles?

À très court terme, les opérateurs culturels vont être sollicités pour voir dans quelle mesure ils pourront mettre à disposition les salles qu'ils gèrent pour des projections de films.

À moyen terme, la volonté de la ville est de trouver les moyens financiers pour rénover fondamentalement et de mettre en conformité l’ensemble du cinéma.

On apprend par ailleurs qu'un partenaire privé serait prêt à reprendre la gestion du cinéma et à le rénover. L'enjeu pour la ville est donc de lancer un appel public pour trouver le partenaire privé prêt à rénover et mettre en conformité un cinéma devant à la fois conserver son ADN "Arts et Essais" et sa dimension pédagogique et culturelle.

Et s'il n'y a pas de partenaires privés?

En cas d'échec de la solution avec le privé, il resterait à la ville une carte ultime, celle de recourir à son droit de tirage financier vis-à-vis de l'Intercommunale IDEA à savoir la possibilité dont elle dispose d'aller puiser dans les montants provenant de la vente du câble.