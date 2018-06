Mons: le Beffroi foudroyé pendant la Ducasse

On l'a appris ce vendredi. L'orage n'a pas épargné l'édifice montois, reconnu Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'Unesco. Pendant les festivités du Doudou, à 19h10, le Beffroi a essuyé un gros coup de foudre, ce qui occasionne depuis lors des dégâts. L'horloge ne fonctionne plus correctement, et donc...elle ne déclenche plus le carillon! Le Musée du Doudou est également sévèrement touché.

"Nous étions tous dans le jardin du Maïeur, à ce moment-là. Un orage très violent s'est abattu sur Mons", raconte Savine Moucheron, échevine de la Culture (CdH) à Mons. "J'ai vu un gros éclair du côté du Beffroi. Les acteurs, qui étaient juste à côté du Musée du Doudou, disent avoir vu la foudre s'abattre quasiment au même moment sur le musée. Il était exactement 19h10, le dimanche soir: l'horloge du Beffroi s'est arrêtée à cette heure-là"

Les dégâts sont importants. "Les paratonnerres du Beffroi ont fait leur boulot", poursuit l'échevine, "le système électrique n'a pas été touché. En revanche, le réseau informatique a grillé. Il n'est pas protégé contre la foudre. Le réseau est relié à tout ce qui est téléphonie, tablettes, ordinateurs...Donc ces installations-là sont hors service. L'horloge aussi, elle est reliée au réseau, tout comme le tambour, les fenêtres du temps".

Au musée du Doudou, les équipements multimédias sont touchés. "C'est très ennuyeux, car c'est un atout du musée, il exploite beaucoup cette composante". Les assurances ont été prévenues dès le lendemain du "coup de foudre". Les équipes techniques vont entamer les réparations. "D'ici la fin des réparations, je vais demander au Collège l'autorisation d'appliquer un tarif réduit, afin que les visiteurs ne soient pas pénalisés", conclut l'échevine.