Mons : la Wallonie octroie 1,25 million d'euros pour ravaler la façade de l'Hôtel de ville

La Wallonie va octroyer une subvention de 1,25 million d’euros à la Ville de Mons pour mener à bien les travaux de restauration de la façade du XVe siècle de l’Hôtel de ville, indique la ville dans un communiqué.

Cette subvention s’ajoutera aux travaux déjà prévus grâce aux Fonds européens décrochés par la Ville et destinés à la rénovation des toitures, l’isolation des greniers et la restauration des menuiseries. Ce dernier poste comprenant le remplacement des châssis, des portes et des panneaux au sol pour accéder aux caves.

La ville indique que ces travaux devraient débuter "le 19 avril 2021 pour se terminer à la fin juin 2023. Ils seront réalisés par le même entrepreneur qui s’est engagé à travailler avec les artisans choisis par la Ville de Mons lors d’un appel d’offres".

Des économies d’échelle

La ville assure que le rapide feu vert de la Région wallonne pour l’octroi du subside permet de faire d’une pierre deux coups avec les travaux subsidiés par le FEDER. "Les échafaudages financés par les fonds européens pourront servir à entreprendre la rénovation des façades financée elle, par la Région wallonne. Cela permet donc une diminution des coûts et du temps alloué aux travaux. Cependant, les subsides du FEDER étant limités dans le temps (fin 2023), ils doivent être investis au plus vite, sous peine d’être perdus. C’est pourquoi, les travaux seront lancés dès avril " indique le communiqué.

Quatre phases

Le planning de ces travaux comptera quatre phases : D’abord l’installation du chantier avec montage des échafaudages et mise en place des bâches représentant l’Hôtel de Ville, la Toison d’Or et l’ancienne chapelle Saint-Georges pour camoufler les travaux. Ensuite, ce sera la rénovation des toitures et l’isolation des greniers. Viendra alors le travail des menuiseries avec le remplacement des châssis, des portes, des panneaux au sol pour accéder dans les caves. La restauration des façades constituera la dernière phase.

Des mesures de sécurité seront prises et des barrières seront installées autour du chantier pour assurer la sécurité du bâtiment qui restera accessible au public.