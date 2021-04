Mons: la ville réagit à la tenue d'une manifestation non autorisée ce mercredi

Malgré la décision du Collège de la zone de Police Mons-Quévy de ne pas autoriser la manifestation, plus de 200 personnes sont venues exprimer, sur la Grand-Place de Mons, ce mercredi après-midi, leur mécontentement face aux mesures sanitaires annoncées par l'autorité fédérale.

Les autorités montoises ont ajouté jeudi dans un communiqué que des "informations policières identifiant un risque élevé d'infiltration d'individus mal intentionnés à ce rassemblement" avaient été prises en compte. "Malgré l'interdiction formelle et les appels à la prudence réitérés par les autorités, les trois organisatrices ont décidé de maintenir leur appel au rassemblement et à la manifestation", a indiqué jeudi le bourgmestre de Mons Nicolas Martin (PS), soulignant qu'aucun risque ne pouvait être pris "face à cette réaction, aux nombreuses personnes attendues et aux menaces réelles de débordement". De nombreux policiers étaient en effet présents sur la Grand-Place alors que quelque 200 personnes assistaient à la manifestation.

Les autorités montoises ont souligné jeudi que "les organisatrices de la manifestation ont délibérément enfreint les lois en vigueur", soit le non-respect des règles fixées par le gouvernement dans le cadre des manifestations -50 personnes statiques maximum- et la non-autorisation de la manifestation par l'Autorité. Des procès-verbaux judiciaires covid pourraient dès lors être rédigés, selon une source proche des autorités montoises.

Du côté du parquet de Mons, on indiquait n'avoir reçu, pour l'heure, aucun PV relatif à la manifestation.