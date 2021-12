Mons : la ville n’aménagera pas un terrain pour les gens du voyage à Jemappes

La ville de Mons indique avoir renoncé à son projet d’aménagement d’un terrain communal inutilisé à l’arrière du centre commercial Wilson à Jemappes. "Le collège communal a pris en considération les arguments des citoyens qui ont fait part de leurs craintes et de leurs réserves quant à ce dossier. Il a dès lors décidé de ne pas faire aboutir ce projet", indique la ville dans son communiqué.

La mise à disposition d’un terrain communal pour l’accueil des gens du voyage est une demande de la Région wallonne. Selon le communiqué, cette option permettrait de régler le problème des occupations illégales sur des terrains privés et publics.

La ville rappelle l’équation difficile à laquelle devait répondre le terrain idéal "Appartenir à la ville, être proche d’une sortie d’autoroute, offrir une superficie suffisante et être le plus isolé possible de la population". Pour la ville, c’était le terrain de Jemappes qui répondait le mieux à l’ensemble de ces critères.

Face aux réserves et aux craintes des citoyens, la ville de Mons déclare avoir préféré "renoncer à ce projet et demander à la Région wallonne de revoir son approche, en privilégiant par exemple la création d’aires spécifiques sur des terrains connexes aux aires d’autoroute".