Mons: la ville instaure une taxe pour les propriétaires de kots

Les montois ne paieront pas de taxes supplémentaires en 2020. La ville a voté son budget 2020 ce mardi soir et il est en équilibre. Pas de nouveaux impôts communaux donc mais, l'année prochaine, les propriétaires de kots à Mons vont devoir mettre la main au portefeuille. La Ville a ainsi voté hier soir une nouvelle taxe sur les kots, elle s’élève à quinze euros par mois.

"L’objectif du Collège est de faire en sorte que toutes les personnes qui habitent à Mons puissent contribuer au financement des services publics livrés par la ville de Mons" indique Nicolas Martin (PS), le bourgmestre, "Pour le moment, ce sont surtout les contribuables montois qui contribuent et il nous semblait anormal que les étudiants qui fréquentent l’université, qui séjournent à Mons, qui sortent leurs poubelles, souvent d’ailleurs très mal, avant de retourner chez eux en week-end, coûtent à la collectivité et donc aux contribuables montois, et finalement ne participent pas au financement des services"

Un recensement des kots sera donc lancé. Il y en aurait 4.500 à Mons.

La taxe poubelle est quant à elle légèrement indexée. En 2020, la majorité déclare vouloir mettre la priorité sur les villages. Priorité sera donnée à la propreté et aux réparations des routes.