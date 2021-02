Mons: la ville et le CPAS renforcent le dispositif d'accueil des sans-abri

Les circonstances particulières liées à la pandémie ont poussé les services de la Ville et du CPAS à adapter les conditions d’accueil liées au Plan Grand Froid. L’équation étant de maintenir une capacité d’accueil suffisante, tout en respectant les différentes exigences sanitaires actuelles ou à venir.

La Ville de Mons et le CPAS ont donc décidé de lancer une campagne de sensibilisation et d’informations. Dans un communiqué, la ville précise qu’une campagne va être menée au cœur des 19 communes et dans l’intra-muros : "Cette campagne a pour but de mieux faire connaître les services et les moyens consacrés à l’aide et à la prise en charge des personnes sans-abri", précise Marie Meunier (PS), responsable du CPAS, "Ainsi, Le numéro de téléphone de l’abri de jour et de l’abri de nuit sera diffusé à l’ensemble des citoyens via le Mons Mag, les réseaux sociaux de la Ville et du CPAS. Il y aura aussi un flyer spécifique qui sera distribué en toutes-boîtes. Un travail de sensibilisation sera également réalisé avec les commerçants du centre-ville".

Premier élément à retenir donc pour les personnes concernées, les numéros de contacts. Celui de "L’Escale", l’"Abri de jour", situé au Chemin de la Processions, 31 à Mons est le 065/ 56 24 20. L’autre numéro, celui de l’"Abri de nuit" situé rue Henri Dunant, 187 est le 065/34 76 74. Avec ces deux numéros, les personnes concernées pourront connaître les disponibilités d’accueil dans les deux structures. Ces deux numéros sont accessibles 24H/24.

L’Abri de jour

Côté pratique, l’Abri de Jour "L’Escale" est ouvert sept jours sur sept de 9H00 à 19H00 (excepté le jeudi de 13H30 à 19H00) et de 13H00 à 19H00 le week-end. Pas de fermeture sur le temps de midi. Des repas chauds sont servis une fois par jour ainsi qu’une soupe et un petit déjeuner. Des douches sont mises à disposition. Les personnes bénéficient d’un suivi psychologique ainsi qu’un suivi social.

Le communiqué de la ville précise que le Travail de rue a été renforcé, les maraudes ont été doublées et s’opèrent donc maintenant deux fois par jour avec une nouveauté : depuis cette année, ces maraudes s’effectuent en binôme avec l’abri de nuit et, une fois par semaine, la présence de l’infirmière.

En ces circonstances, des masques, du gel et des lingettes désinfectantes sont attribués et, lorsqu’il fait très froid, il y a également une distribution de café en rue, de gants, de bonnets et d’écharpes. Une permanence de "Médecin du Monde" le mercredi a été ajoutée à l’ensemble de ces services.

L’Abri de nuit

En ce qui concerne l’accueil nocturne, le communiqué de la ville stipule que six préfabriqués ont été installés à l’Abri de nuit de Mons, situé au n°187 de la rue Henri Dunant pour garantir la capacité d’accueil habituelle durant le Plan Grand Froid : 36 places sont ainsi disponibles et il existe une possibilité d’accueil pour quatre chiens.

L’accueil nocturne des usagers s’effectue de 19H00 à 21H00 sur site et une soupe chaude est servie tous les soirs. Le masque est évidemment toujours obligatoire au sein de l’abri de nuit, de même que le lavage régulier des mains.

Une attention particulière est portée aux usagers qui présenteraient des problèmes de santé, indique la ville qui précise que, dans ce cas, il y aura une prise de température régulière et un suivi médical avec "Médecin du monde". L’association "Médecin de monde" effectue également une permanence les mercredis matin dans les locaux de l’Escale (abri de jour).