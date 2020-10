Mons: La Ville dit non au projet immobilier d'Atenor sur le site des Grands Prés

Le Collège communal de la Ville de Mons a décidé de remettre un avis négatif sur le projet de construction de la société Atenor qui visait à la création de trois immeubles de logements sur le site des Grands Prés.

Pas assez de logements familiaux

La ville motive son refus par l’insuffisance de places de stationnement prévues en sous-sol et par le manque de logements de trois chambres pouvant accueillir des familles. Le style architectural n’a lui non plus pas convaincu.

"La Zone des Grands Prés ne se résume pas au centre commercial, elle est l’extension contemporaine du centre urbain historique ", précise Nicolas Martin (PS), le bourgmestre, "c’est un site en pleine mutation appelé à devenir essentiel dans la stratégie de développement et d’attractivité de la ville sur le long terme".

Le projet Atenor

Une demande de permis a été déposée par la SA ATENOR pour la construction de trois immeubles de logements pour un total de 111 logements, ainsi que l’aménagement de leurs abords à front de la rue de la Sucrerie. Le projet prévoyait 45 logements dans le bâtiment 1, 35 logements dans le bâtiment 2 et 31 logements dans le bâtiment 3 ainsi qu’un parking souterrain de 28 places.

Une première demande de permis d’urbanisation visant la totalité du site avait été refusée par le Collège Communal en 2017 en raison notamment de la trop grande emprise du stationnement en surface.

Le groupe Atenor déjà présent à Mons

La Ville de Mons a déjà accueilli des projets d’Atenor: 266 logements ont ainsi déjà été construits par le groupe à Mons et 15.000m² de bureaux vont bientôt sortir de terre sur le site des Grands Prés (à côté du Lotto Mons Expo).

Atenor a toujours la possibilité de revoir son projet et d’en proposer une nouvelle mouture.