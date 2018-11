Mons: "la Ville des Zizis", un spectacle sur l'amitié, la mort, la solitude

"La Ville des Zizis": derrière ce titre un tantinet racoleur, on trouve un spectacle plein d'humanité. C'est l'histoire d'une bande d'amis qui enterrent l'un des leurs. Des funérailles fantasmées par la créatrice du spectacle, Eline Schumacher, originaire de Gerpinnes. Ce héros disparu, c'est son père.

Michiel Schumacher est en réalité bien vivant et a accepté de participer indirectement au spectacle de sa fille. On le retrouve même sur scène. Du moins en photo et dans des extraits d'enregistrements sonores.