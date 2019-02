Mons: la restauration du tableau volé est en cours - © Tous droits réservés

Vous voulez le voir, en cours de restauration? C'est possible, et gratuitement. Jusqu'au 10 mars, Crucifixion est exposé à l'entrée de l'Artothèque. Le restaurateur attaché à ce musée montois a déjà débuté le travail. "Voyez le drapé rose, ou l'encolure du cheval, ils sont beaucoup plus clairs, on voit clairement qu'ils ont été restaurés", indique Anne-Lise Simon, agent d'accueil au pôle muséal de Mons. La restauration complète nécessitera plusieurs années de travail. L'oeuvre d'art sera bientôt envoyée à Bruxelles, à l'Institut Royal du Patrimoine Artistique. "Là on va essayer de dater, en faisant ce que l'on appelle une dendrochronologie. C'est une étude des cernes des arbres. Vous voyez, les cercles concentriques que l'on retrouve sur le bois? Cela indique son âge. C'est cela qu'on va étudier. Le tableau est une peinture sur bois. C'est du chêne, en fait". D'autres "examens" sont programmés. Le tableau subira des radiographies, un passage sous les lampes infrarouges. Tout cela pour en savoir plus sur l'oeuvre, et ceux qui l'ont peinte. Crucifixion est décrite comme un tableau d'une grande valeur, que l'on doit vraisemblablement à un atelier d'artistes des écoles flamandes de l'époque (Pays-Bas, Belgique, Nord de la France).