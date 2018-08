Mons: la rentrée chez Nanana, un lieu d'apprentissage alternatif

A quelques heures de la rentrée, les lieux ne désemplissent pas. L'équipe aménage encore cette grande maison montoise, prévue pour accueillir une trentaine d'enfants et d'adolescents. Les inscriptions sont cloturées, c'est "sold out"! Laurence Demanet, l'une des fondatrices de Nanana, est stupéfaite du succès rencontré. "Complètement. Alors là...vraiment...En faisant très peu de pub, on a rempli les inscriptions, on a même une liste d’attente! Le bâtiment a été équipé grâce a des dons. On sent beaucoup de bienveillance. Je crois que la société est prête à découvrir d’autres manières de fonctionner".

Pas de profs mais des adultes "ressources"

Laurence Demanet fait partie de l'équipe fondatrice - © Charlotte Legrand

"J'ai hâte", nous dit Lucas. Lui et sa petite sœur ont déjà connu l'enseignement traditionnel. "Beurk, je m'ennuyais, que c'était loooong! Toujours rester assis!" Il galope dans les escaliers, nous emmène dans la salle de jeux, équipée d'un circuit de petites voitures, de jeux de société, "mais aussi d'un lit, pour celui qui voudrait faire une sieste". Ici, en fait, on travaille quand on veut, on joue quand on veut, on dort si on veut", résume une fillette. "Evidemment on ne fait pas que dormir, ou que jouer! Il y a des examens parfois" Officiellement, les enfants suivent l'enseignement à domicile. "Ils sont donc soumis à des évaluations, à âge fixe", précise Laurence Demanet. "A 8 ans, 10 ans, puis ils doivent passer les épreuves du jury central". Y aura-t-il des cours chez Nanana? "Pas vraiment, en tout cas pas nécessairement. On va plutôt fonctionner par ateliers. Mais si un enfant est en demande, on a des ressources: des gens qui peuvent venir donner des ateliers par tranche de deux heurs. Le principe de base, c’est de vivre selon les projets de l’enfant. On va mettre un panneau avec des ateliers proposés, de tous types, projet scientifique, robotique, vie quotidienne, menuiserie, couture, cuisine…un enfant peut dire 'je comprends pas bien l’arithmétique' et on va chercher un adulte ressource".

Ces adultes "ressources", ce sont les partenaires du projet. Ces papas, mamans qui inscrivent leur enfant chez Nanana doivent aussi donner de leur temps (et de leur argent) pour que l'initiative soit viable. "Je vais essayer de consacrer 5h par semaine à Nanana. Je peux donner des ateliers sur la fabrication du pain par exemple", raconte Isabelle. "Je suis formatrice dans les écoles. Les intelligences multiples, la gestion mentale ce sont des choses que j’utilise au quotidien avec des ados. Pourquoi pas développer ici l’estime de soi, la confiance en soi, ce qui manque cruellement chez nos jeunes ?" Le fils d'Isabelle a 12 ans. Il va tester l'apprentissage "façon Nanana". " Il va faire un mois puis il prendra sa décision. Ça m’étonnerait qu’il fasse un retour en arrière. Depuis ses 8 ans il me demande d’apprendre par lui-même il ne comprend pas pourquoi il doit rester assis, il voudrait aller dans les biblios et apprendre seul, je pense qu’il va pouvoir se nourrir plus qu’en allant à l’école". Ne craint-elle pas qu'il ait du mal, après avoir goûté à tant de liberté, à réintégrer un circuit plus classique? " Moi je pense qu’on devient qui on a envie de devenir. Le fait de rendre nos enfants bien dans leurs baskets, heureux, qui sachent s’expriment, osent dire les choses ce sont des choses indispensables pour construire les adultes de demain c’est tout gagné ! Je pense que ça a beaucoup plus de sens". Pierre-Etienne et son épouse ont été confrontés à un enfant en proie à une phobie scolaire. "Il refusait de s'habiller, de s'alimenter avant d'aller à l'école, il essayait de repousser l'échéance", raconte le papa. "On ne sait pas pourquoi. Mais on a décidé de se lancer dans l'école à la maison".

Dans le jardin, Mélissa et son mari filment les échanges, interviewent des parents dans l'optique de lancer un crowdfunding. Eux aussi ont décidé de s'impliquer, et d'inscrire leur fils Manao à la rentrée prochaine. "Manao a testé l’expérience de l’école on en a tiré des conclusions et on a cherché une école alternative. C’était difficile pour lui, il avait des terreurs nocturnes il avait une crainte même le matin. Nos tentatives de rencontrer l'institutrice, la directrice n'ont débouché sur rien. Ca nous a poussé à chercher autre chose". Ils ont d'abord visité un établissement à Quimper. "Ca a beaucoup plu à notre fils, mais à 800 km d'ici c'était un peu compliqué". Quand ils ont entendu parler de Nanana, même à 35km de chez eux, ils ont foncé. Et pourtant..."au début moi j'étais sceptique", se souvient Mélissa. "je ne voyais que l'école rien d'autre. Aujourd'hui je me rends compte qu'il y a des alternatives. On dit qu'il y a 7 ou 9 types d'intelligence, il doit y avoir des méthodes d'apprentissage aussi! Et un maximum de choix dans les lieux d'apprentissage pour convenir à chaque enfant". "Ce qui m’intéresse dans ces enseignements alternatifs c’est qu’on cultive l’envie d’apprendre de l’enfant. Tant qu’il aura envie d’apprendre, il ne rencontrera pas de frontières", poursuit le papa. "Oui dans notre société il y a des titres des diplômes mais quand on a envie ce ne sont que des objectifs à atteindre et c’est lui qui décide de les obtenir, on ne l’y oblige pas et ça fait toute la différence".