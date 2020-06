Mons: la nouvelle saison culturelle débutera en septembre

Le monde culturel montois est entré dans la phase active de sortie de crise. Les instances de Mons Arts de la Scène, pôle culturel de Mons, ont annoncé le programme de la prochaine saison culturelle, qui sera lancée en septembre.

Après plus de trois mois de silence dans les salles et lieux culturels en raison de la crise sanitaire et l'annulation du Festival au Carré, qui ponctue habituellement le début de l'été à Mons, les instances de Mons Arts de la Scène (M.A.R.S.) ont annoncé le lancement de la nouvelle saison 2020-2021 en septembre. Des animations seront, par ailleurs, organisées dans les quartiers durant l'été, dans la continuité des balades artistiques lancées au début mai.

Les grands moments

Parmi les grands moments de la nouvelle saison, on notera, entre autres, le Festival des Musiques du Hainaut (18 au 25/09), qui constituera un des événements importants de la rentrée culturelle à Mons. Le Mons Street Festival (7 au 21/11) remettra Mons au centre de la diversité des cultures urbaines. Le Festival de musiques sacrées se déroulera quant à lui du 3 au 12 décembre. Le Festival au Carré, annulé en 2020, lancera l'été 2021 du 27 juin au 11 juillet.

Les spectacles et animations se dérouleront dans les divers lieux culturels de Mons, notamment le Théâtre Le Manège, Arsonic, le 106 Rue de Nimy, la Maison Folie, l'Auditorium Abel Dubois et le Théâtre royal.

Les réservations sont ouvertes

La nouvelle saison culturelle 2020-2021 à Mons sera présentée officiellement le 12 septembre. Les réservations pour les spectacles sont d'ores et déjà ouvertes. La brochure de la nouvelle campagne est en ligne sur le site www.surmars.be. Une version papier est disponible sur demande.

Les instances culturelles montoises ont toutefois souligné que les éventuelles mesures de sécurité sanitaire qui seront peut-être toujours nécessaires à la rentrée seront scrupuleusement respectées.