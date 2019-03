Mons: la nouvelle majorité PS-Ecolo a voté son premier budget

167,7 millions, c'est le montant des dépenses annoncées par le budget voté ce mardi soir lors du Conseil communal de Mons. Comment et en quoi cet argent sera-t-il dépensé ? C'est ce qui a été présenté hier par l'échevine des finances, Mélanie Ouali (PS). Et comme dans toutes les villes et communes, ce sont les dépenses en personnel qui prennent la plus grosse part du gâteau (63,37 millions) mais globalement, la Ville se serre la ceinture dans tous les secteurs, les dépenses de fonctionnement sont réduites d'un million et demi. Le résultat d'une analyse "ligne par ligne" du budget, explique le bourgmestre Nicolas Martin (PS), "notre budget colle à la réalité mais contient la marque du nouveau collège". Pour ce qui est des projets envisagés, les axes prioritaires présentés sont les travaux de voierie, de mobilité, les travaux dans les écoles, les investissements sportifs... Notons entre autres un budget de 500.000 euros pour des pistes cyclables, la poursuite de la rénovation des écoles communales, une nouvelle crèche en centre-ville, un terrain de hockey...

Sur le plan de la fiscalité, deux augmentations de taxes. La première concerne les parkings gratuits de plus de 50 places mis à disposition du public. Une taxe qui vise les centres commerciaux situés hors centre-ville. Elle existait déjà précédemment mais elle augmente fortement, passant de 100 à 150 euros (cela rapportera 1 million d'euros à la ville). Autre augmentation, elle concerne les touristes et visiteurs qui logent dans les hôtels et autres hébergements, la taxe de séjour dont ils doivent s'acquitter passe de 1,5 à 3 euros.

La dotation de la Ville au CPAS augmente d'1,4 million et atteint 17 millions. Une augmentation liées à l'augmentation du nombre de personnes bénéficiant du RIS (Revenu d'intégration sociale). 200 nouveaux bénéficiaires de plus en un an. Les jeunes de moins de 25 ans représentent un tiers de ces RIS. "Et la moitié de ces jeunes sont des étudiants", explique la présidente Marie Meunier (PS), "la première raison est l'augmentation de la précarité, mais il faut aussi rappeler que Mons est une ville attractive en raison de la présence de ses universités et hautes écoles. Ces jeunes se domicilient à Mons et nous devons les aider. Le CPAS a mis en place un tutorat pour les accompagner mais nous allons le renforcer".

Sur les bancs de l'opposition, les budgets de la Ville, du CPAS et de la Régie foncière n'ont pas convaincu. Pour le CDH, Savine Moucheron a estimé que "globalement, les orientations et les objectifs sont les mêmes que lors des budgets précédents". La conseillère a estimé que le budget manquait de lisibilité et qu'il était parvenu trop tard entre les mains de l’opposition : "vous avez eu plusieurs mois pour faire un budget et nous l'avons reçu depuis une semaine". Une remarque reprise par de nombreux autres conseillers, notamment dans le groupe "Mons en Mieux".

Un groupe dans lequel chaque élu a pris la parole pour critiquer certains points du budget et réclamer des précisions techniques sur de multiples points. Globalement, "Mons en Mieux" regrette le peu d'investissements prévus (45 millions d'euros) et le manque de temps dont l'opposition a disposé pour analyser le budget.

Au PTB, les inquiétudes exprimées concernaient l'absence de projets concernant le logement social et la pérennité de l'emploi.