Mons : la Maison Losseau intègre le "RANN", réseau "Art nouveau" européen

La Maison Losseau à Mons intègre le Réseau européen Art nouveau, le "RANN" (Réseau Art Nouveau Network), qui vise à informer les professionnels et à sensibiliser le grand public à l'importance culturelle et à la dimension européenne du patrimoine d'Art nouveau. La décision d'intégrer la Maison Losseau dans le RANN est tombée mardi de la semaine dernière à l'occasion de l'Assemblée générale du Réseau au Portugal.

Les premiers contacts des instances du lieu culturel montois avec le RANN remontaient à 2017. "Une des difficultés rencontrées par la Maison Losseau fut d'être le seul bâtiment Art nouveau de la ville de Mons, alors que la plupart des dossiers sont portés par des villes dont le caractère Art nouveau est plus généralement affirmé, à l'instar, par exemple, de la ville de Nancy, en France, ou de celle d'Ålesund, en Norvège", ont indiqué les responsables du projet montois. "Nous avons présenté en détail, images à l'appui, l'histoire de la Maison Losseau, son architecture, la politique de réhabilitation du lieu sous l'égide de la province de Hainaut, de la Fondation Losseau et avec l'aide de la Wallonie, ainsi que l'intérêt de l'institution sur les plans culturel et scientifique", a précisé Françoise Delmez, de la Maison Losseau.

Le réseau RANN propose un grand nombre d'activités, d'expositions et de supports afin de permettre une compréhension et une appréciation de la richesse du patrimoine lié à l'Art nouveau. Une vingtaine de villes possédant un patrimoine Art nouveau riche et varié sont à explorer, notamment Ålesund, Aveiro, Nancy, Terrassa en Catalogne, Budapest en Hongrie, Darmstadt en Allemagne, Riga en Lettonie, La Chaux-de-Fonds en Suisse, Bruxelles, et désormais Mons, en Belgique. Le courant de l'Art nouveau a émergé au tournant du XXe siècle. Il était animé par un ensemble particulier d'idéaux esthétiques, notamment des lignes courbes, et un enthousiasme pour la modernité, exploitant les possibilités offertes par les technologies industrielles et les nouveaux matériaux, et combinant une aspiration à la beauté avec un travail méticuleux et un souci du détail scrupuleux.