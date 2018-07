Mons: la fête gâchée par des bagarres après le match des Diables

La nuit a été chaude à Mons, après la victoire de la Belgique contre le Brésil. La foule est descendue faire la fête au Marché aux Herbes. La place était noire de monde, dans les cafés les pompes tournaient à plein régime. Un peu avant 2 h, des bagarres ont éclaté. Les policiers ont essuyé des jets de bouteilles, de verres, sur eux mêmes et leurs véhicules. 4 policiers ont été blessés, le pare-brise d'un véhicule d'intervention a été cassé. La police a fait usage de gaz lacrymogènes et menacé d’utiliser le Taser. Les cafés du Marché aux Herbes ont reçu l'ordre de fermer leurs portes, la foule a dû être évacuée. Des messages étaient diffusés par haut-parleurs. On dénombre 30 arrestations administratives.

"En cette période de congés et de grève dans les prisons, cela devient très difficile de déployer un gros effectif policier. Nous pensions qu'avec une trentaine d'hommes nous aurions largement assez. Et cela n'a pas été suffisant", déplore Marc Garin, le chef de zone.

Une réunion devrait avoir lieu dans les prochains jours avec les autorités montoises pour réfléchir aux mesures encadrant le prochain match

Une piste serait de fermer les cafés beaucoup plus tôt, pour limiter la consommation d'alcool.