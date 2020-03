Mons: l'UCLouvain FUCaM ouvre virtuellement ses portes aux candidats étudiants

Confinement oblige, tous les établissements scolaires sont inaccessibles, y compris les universités.

En cette période de choix pour les futures études, L’UCLouvain FUCaM Mons a donc décidé d'innover en instaurant ses premières portes ouvertes virtuelles pour le campus FUCaM, ce samedi 28 mars entre 9 et 12h. L'objectif est évidemment pour l'université de livrer l' information la plus complète possible aux futur(e)s étudiant(e)s, qu’ils ou elles soient rhétoricien(nes) ou adultes désireux de reprendre des études.

Ces portes ouvertes virtuelles proposeront la présentation du campus, des informations sur les programmes et les services aux étudiants ainsi qu'une visite virtuelle du campus.