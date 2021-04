Mons : l'exposition "Roy Lichtenstein" a attiré plus de 50.000 visiteurs

L’exposition "Roy Lichtenstein. Visions multiples", qui avait débuté le 5 décembre 2020, s’est refermée ce dimanche 18 avril. 52.070 visiteurs se sont rendus au BAM, le Musée des Beaux-Arts de la rue Neuve à Mons, pour admirer ou découvrir les œuvres d’un des maîtres américains du Pop Art. Le bourgmestre de Mons Nicolas Martin (PS) et l’échevine de la Culture Catherine Houdart (PS) se sont déclarés satisfaits des chiffres de fréquentation enregistrés.

"Malgré la situation sanitaire très particulière que nous connaissons depuis plus d’un an, nous pouvons être très satisfaits de la fréquentation connue par l’exposition phare de la saison consacrée à Roy Lichtenstein", a commenté Nicolas Martin. "Toutes les précautions en termes de sécurité sanitaire ont été prises afin de permettre au plus grand nombre de découvrir cette proposition unique de l’artiste à Mons".

Catherine Houdart a également souligné le beau succès de l’exposition avec la venue d’un public hétéroclite. Elle s’est réjouie des retombées économiques positives sur le commerce local de cette exposition au rayonnement international.