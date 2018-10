Mons: l'enseigne H&M va quitter le piétonnier

C'est un nouveau coup dur pour le commerce local montois. Le groupe suédois annonce son intention de fermer le magasin H&M de la Grand'Rue, en mai 2019. Les 12 personnes qui travaillent actuellement pour l'enseigne pourront conserver leur emploi.

H&M dit agir par souci de stratégie commerciale, forcé de se conformer aux nouvelles habitudes des clients. "Les clients n'achètent plus comme avant", explique Marianne Nerinckx, porte-parole chez H&M. "Ils veulent des expériences de shopping différentes, des magasins bien équipés, avec des moyens modernes. On vient d'ouvrir à Anvers un flag-ship store avec des endroits permettant de recharger son téléphone, des écrans tactiles, etc." En clair, le magasin montois devient un peu désuet, après une quinzaine d'années d'existence. Un peu trop petit aussi, et sans doute pas assez fréquenté. "Ce n'est pas qu'une question de chiffres", tempère la porte-parole, "on parle ici de réflexion globale, menée à l'échelle de tout le pays". La proximité d'un autre H&M, plus récent, sur le site des Grands Prés a certainement joué un rôle. H&M semble pourtant prêt à s'implanter à nouveau dans la région, à une dizaine de kilomètres de Mons. "Nous avons en effet une piste pour nous installer à Soignies", confirme Marianne Nerinckx.

Pas de perte d'emploi

Les travailleurs employés en centre-ville montois ne devraient pas être licenciés. Ils seront reclassés au sein du groupe. La ville de Mons a exprimé son soulagement sur ce point. Les autorités ont réagi par communiqué à l'annonce de la fermeture du magasin du piétonnier. "(...) Après Bruges et Bruxelles, c'est malheureusement à Mons qu'est annoncée la prochaine fermeture. Face à la crise de beaucoup d’enseignes internationales du textile, la Ville de Mons a fait le choix d’une politique volontariste et de soutien au commerce indépendant et de qualité au centre-ville. Après les 17 ouvertures de nouveaux magasins liés au fonds d’impulsion, la Ville de Mons va continuer à amplifier sa politique de soutien aux indépendants locaux. Sur l’année 2018, 46 nouveaux magasins ont ouvert dans le centre ville de Mons et nous entendons poursuivre cette politique de dynamisation volontariste", peut-on lire dans le communiqué.

Une fermeture prévisible?

Il y a quelques années, lors de l'annonce d'une nouvelle extension sur le site des Grands Prés, les autorités se disaient confiantes quant au devenir du piétonnier. Elles affirmaient avoir reçu l'engagement ferme de plusieurs "poids lourds", en ce compris l'enseigne H&M, de ne pas quitter le centre-ville au profit des Grands Prés. Même son de cloche lorsqu'un peu plus tard Primark confirme son implantation dans le piétonnier. "Plusieurs grandes enseignes, dont H&M, ont promis de rester jusqu'à l'ouverture de Primark", nous assurait-on à la ville de Mons. H&M, et d'autres enseignes, ont-elles mangé leur parole? Ou la situation économique n'est-elle vraiment plus tenable, dans le piétonnier montois? No comment, du côté du groupe suédois. Où l'on préfère parler "shopping experience" que chiffres de vente.

Récemment, l'association du management en centre ville (ACMV) dressait un bilan des centres-villes wallons. Dans cet état des lieux, Mons faisait figure d'élève moyen obtenant la 7ème place en terme d'attractivité.