Mons: l'école privée d'anglais aéronautique permet à une pilote non-voyante de décrocher son certificat  

"Le défi que cela représente fait qu’elle est extrêmement prudente peut-être plus que de jeunes pilotes fougueux." Juliette Bodson est responsable du centre de formation en anglais pour pilote d’avion, l’AEPS qui est installée dans les locaux de la Maison de l’Entreprise à Mons. ELLE, c’est Véronique Lesiak. Elle est française, habite à Bordeaux et elle est pilote d’avions de tourisme. Devenir pilote, c'était un pari fou. Elle a notamment dû décrocher un certificat de compétence linguistique, ce qui a été possible grâce à l’école montoise et à la Ligue Braille.. "C’était important pour moi d’avoir ce certificat dans un centre agréé, un précieux sésame pour tout pilote qui souhaite communiquer en anglais à la radio. C’était un nouveau défi, je l’ai réussi " nous explique Véronique depuis Bordeaux.

Voler en étant non-voyant Juliette Bodson, co-gérante de l'école AEPS - © Marie-Anne Brilot Même si cela peut paraître surprenant, l’Association Européenne des Pilotes Handicapés visuels compte une trentaine de membres. Mieux connue sous le nom des " Mirauds Volants ", l’Association a pour objectif de permettre à des personnes non-voyantes d’accéder au pilotage accompagné d’avions, planeurs et autres aéronefs. C’est dans le cadre de sa formation de pilote privé en France, que Véronique a pris contact fin de l’année dernière, avec AEPS afin de vérifier s’il lui était possible d’obtenir son certificat d’anglais malgré son handicap. "Il a fallu évidemment adapter l’examen" souligne Juliette Bodson "notre test par exemple reprend un exercice de descriptions de photos, impossible évidemment pour Véronique de faire cela, on a donc transformé l’exercice en compréhension à l’audition et un enregistrement auquel elle a dû répondre. Tout le test a aussi été traduit par la Ligue Braille de Belgique."

Véronique (deuxième à partir de la gauche) veut vivre sa passion à fond - © AEPS Je ne piloterai jamais un Boeing Tout s’est déroulé en France mais pour l’école montoise, c’est aussi "une belle aventure humaine" nous confirme Juliette Bodson. Si la France accepte que des personnes non-voyantes, ce n’est pas le cas d’autres pays. Pour Véronique, la formation se poursuit et de toute façon : "je serai toujours élève-pilote même si je suis une pilote à part entière. Je volerai toujours évidemment avec un instructeur mais je suis maître de mon vol malgré mon handicap. On m’envoie des sons dans le casque pour rectifier éventuellement l’appareil de tourisme que je pilote, j’ai déjà emmené ma fille à bord. Et puis je pilote pour le plaisir, je ne piloterai jamais un Boeing".