Mons: l'éco-conduite commence à convaincre les conducteurs de bus

L'expérience pilote est menée depuis janvier 2017 par les TEC Hainaut. Les 64 chauffeurs du dépôt d'Eugies sont formés à l'éco-conduite. Les premiers l'ont été sur base volontaire. Ils ont appris à manier le volant de manière plus souple et à gérer leurs freinages et leurs accélérations auprès de leurs collègues de la STIB, à Bruxelles. Aujourd'hui, ils coachent eux-mêmes leurs propres collègues, en conditions réelles, pendant le service. "C'est nouveau pour tout le monde, c'est une attitude différente à adopter", témoigne Roberto Valente, occupé à écoler l'un de ses collègues.

Changer les réflexes

Anticiper les freinages, redémarrer en douceur, prendre les tournants sans brusquerie... Eric Mariage, 30 ans de service, a dû changer ses habitudes: "On avait beaucoup de choses à gommer, confie-t-il. De plus, les nouveaux bus sont d'une telle puissance et ont une telle capacité d'accélération qu'on en profitait pour regagner quelques secondes sur les voyages, rattraper le temps perdu dans la circulation. On se rend compte aujourd'hui qu'on ne gagnait rien du tout à faire cela". Les conducteurs se sont aussi mis à la place des passagers et se sont rendu compte qu'ils étaient souvent bien secoués lors des accélérations trop brusques. Des indicateurs de consommation de carburant ont aussi été placés sur les tableaux de bord des véhicules. "Depuis qu'on a cet affichage, ça commence vraiment à rentrer dans la tête des chauffeurs. Même chez les plus réticents, qui ont commencé à appliquer ces principes avec leur voiture personnelle et ont constaté que leur consommation baissait", constate Roberto Valente.

Moins de stress et d'accidents

La consommation de carburant de l'ensemble des bus du dépôt a baissé d'une dizaine de pourcents en un an. Les émissions de CO2 ont été réduites de 110 tonnes. Mais ce n'est pas le seul objectif visé par les TEC. "Le principal bénéfice visé, c'est d'améliorer les conditions de travail des conducteurs, qu'ils ressentent moins de stress, précise Grégory Vita, le responsable des formations des TEC Hainaut. De là découlent toute une série d'éléments positifs: l'amélioration du confort des personnes transportées et de leur sécurité, la diminution de la consommation de carburant, la diminution du nombre d'accrochages et d'accidents". Les horaires des lignes 1 et 2 au départ du dépôt d'Eugies ont cela dit dû préalablement être adaptés, pour que les chauffeurs n'aient plus à se presser pour arriver à l'heure à l'arrêt suivant. "Si les temps de parcours sont bien calculés, on parvient à concilier une conduite confortable et sécurisante et la ponctualité de nos bus", poursuit-il.

On n'est pas encore tout à fait au top

Les mauvais réflexes reviennent parfois vite. Les chauffeurs ont encore tendance à pousser sur le champignon quand ils ont perdu trop de temps dans les embouteillages. "On n'est pas encore tous tout à fait au top", reconnaît Eric Mariage. Des piqûres de rappel seront donc nécessaires pour transformer les conducteurs en véritables éco-conducteurs : "Pendant des années, l'image du bon conducteur de bus a été celle de quelqu'un qui respecte les horaires, qui a une conduite rapide et efficace. Le bon conducteur aujourd'hui est celui qui a une conduite sécurisée et efficace. A nous d'adapter les horaires ou les infrastructures pour leur permettre d'y parvenir", ajoute Gregory Vita. Les TEC Hainaut souhaitent même aller plus loin en continuant la formation des conducteurs des autres dépôts, à commencer par celui de Mons, qui se dotera bientôt de nouveaux bus hybrides.