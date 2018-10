Mons: l'Armistice raconté en video mapping

Un soldat qui était à la bataille de Mons lors du premier affrontement entre les troupes allemandes et britanniques. Un soldat présent plus tard dans les tranchées de la Marne ou de Flandre, un soldat englué dans cette gigantesque boucherie qui s’achève donc le 11 novembre 1918. Et de nous rappeler que les combats ont duré jusqu’à la dernière minute.

Comme l’explique Francis Groff, auteur du texte du spectacle, l’idée a été de donner la parole à un "soldat inconnu de la mémoire", un soldat allié qui est à la fois tous et personne…

Réactions du public

Mais si toutes les personnes interrogées à l’issue du spectacle sont unanimes sur le travail visuel et musical, les avis divergent sur le recours au slam. La voix off est en effet interprétée par le slameur carolo Mochelan et c’est lui qui dit également deux textes slamés.

Une jeune Française apprécie cette forme d’expression et nous explique que c’est ce qui l’a touchée : "ça rend toute cette histoire très actuelle, j’ai pensé à ces jeunes qui ont traversé la mer pour venir nous délivrer et puis à ces victimes de la guerre qui traversent encore la mer aujourd’hui et que nous ne sommes pas capables d’aider…".

Une dame, plus âgée est par contre agacée par le style d’écriture, "ça tire le spectacle vers le bas" dit-elle sévèrement. "Il faudra le voir plusieurs fois", nous dit encore un autre spectateur, "il y a beaucoup de choses qui sont racontées, j’ai appris ce qui s’était passé à Mons et que j’ignorais… ".

Le spectacle se poursuit chaque soir jusqu’au 11 novembre avec deux représentations quotidiennes, à 19 h et 21 ou 22 heures selon les dates.