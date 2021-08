Mons/Jurbise : 300 School-box à destination des écoliers liégeois

Dernière ligne droite avant la rentrée! Des bénévoles se mobilisent pour rassembler un maximum de SchoolBox, des "kits de rentrée des classes". Au total, près de 300 boîtes seront acheminées en région liégeoise dans les prochains jours.

"On sonne...je pense que c'est pour les schoolbox..." La maison de Véronique Roppe est en état de siège. Cette habitante d'Hyon s'est lancée dans une grande collecte de matériel scolaire, fin du mois de juillet. "Je ne pouvais pas rester sans rien faire. D'autant que je suis originaire de là-bas, j'ai de la famille dans les régions sinistrées et je m'y suis rendue plusieurs fois depuis les inondations. J'ai vu des enfants privés de tout repère. Qui avaient du tout laisser derrière eux. Il faut leur mettre un peu de baume au coeur".

Sa maison est envahie de caisses, elles grimpent le long des murs. "Et ça continue! Voilà encore 8 boîtes en plastique, remplies de matériel neuf. C'est vraiment super". Véronique ne connaît pas les donateurs, "c'est la magie des réseaux sociaux. On lance un appel et puis les gens partagent, repartagent, et ça fonctionne..." Avec l'argent de cagnottes, elle a acheté du matériel pour compléter les boites, qu'elle étiquette le plus précisément possible. "Certaines couleurs, certains motifs, des trousses par exemple, conviennent plus à des petites filles. On indique aussi si c'est à destination de maternelles, de primaires, de secondaires..."