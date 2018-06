Mons : Jardin en prêt recherche passionné pour s'en occuper

Des sites internet mettent en contact des amateurs de jardinage et des propriétaires, qui ne savent plus entretenir leur lopin de terre. Au mois de mai, crucial pour la culture des légumes, des liens se créent entre particuliers.

Il y a quelques années, le potager de Michel Fourmentin permettait de nourrir trois familles. " C'est une terre noire qui est très bonne ! D’ailleurs, il y a longtemps, ce quartier était celui des maraîchers. Malheureusement, je vais avoir 80 ans. En l'espace de quatre ans, j'ai subi cinq lourdes opérations, j'ai des maux qui me restent dans le dos, et mon potager je ne sais plus le faire... "