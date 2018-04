Mons: inquiétudes autour de la réforme des contrats APE

Ils sont 60.000 en Wallonie à travailler sous le régime APE (aide à la promotion de l'emploi). Ils travaillent dans des communes, des CPAS, des écoles, des services para-communaux, des asbl... 4000 employeurs, en tout, qui ont bénéficié d'un coup de pouce wallon sous forme de subsides, leur permettant d'engager des demandeurs d'emploi sans puiser dans leurs propres deniers. Un système de points, dont le nombre varie selon toute une série de critères divers.

Ce système va disparaître en janvier 2020. L'idée du gouvernement wallon est de mieux le gérer, mieux le contrôler, afin de réduire l'enveloppe allouée à ces aides à l'emploi. Une réforme qui inquiète les principaux intéressés. "J'ai été engagé en décembre 2016 sous contrat APE, pour une durée de deux ans. Cette réforme tombe au mauvais moment, lorsque je dois introduire un nouveau dossier pour bénéficier des points APE", regrette Thomas Mathieu, employé comme chargé de communication au service Mons-Sports. Cette asbl para-communale emploie quatre personnes, dont deux sous contrat APE. La Ville de Mons estime à environ 500, les travailleurs qui travaillent sous ce régime dans son giron.

On en parlera au conseil communal

Beaucoup de jeunes, comme Jérémie Cresson, qui travaille depuis trois ans au service développement économique de la Ville: "Quand on est jeune aujourd'hui, quand on a moins de trente ans et qu'on commence, pratiquement partout dans la fonction publique ou dans les asbl, on nous demande des points APE. Il est donc légitime de se poser ce genre de questions", témoigne-t-il. La question sera à l'ordre du jour du prochain conseil communal de Mons, sous la forme d'une motion déposée par le groupe PS. "Il faut connaître l'impact de cette réforme pour la Ville, qui est quand même sous plan de gestion. Il faut clarifier tout cela", réclame Joëlle Kapompole, chef de groupe. La motion s'adresse au collège communal, chargé de chiffrer l'impact mais aussi d'interpeller le ministre wallon de l'emploi à propos de ces inquiétudes.