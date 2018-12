Mons: une importante descente de police dans le quartier de la gare

Vingt-sept personnes contrôlées. Trois arrestations administratives pour séjour illégal. Un établissement mis sous scellés pour travail au noir et traite des êtres humains. Deux procès verbaux pour armes prohibées (petits couteaux). Et une petite saisie de stupéfiants. Voilà le bilan provisoire d'une grosse opération de contrôle qui s'est déroulée lundi dans le quartier de la gare de Mons.

Une trentaine d'hommes sur place

Une quinzaine de policiers et autant d'inspecteurs de différents services publics (SPW, Onem, Afsca, SPF Santé et ONSS) étaient sur le terrain pour contrôler passants et commerces.

Présent sur place aux côtés de Mme Angélique Vullo, substitut du procureur du roi, Nicolas Martin (PS), le nouveau bourgmestre souhaitait ainsi montrer qu’il compte faire de la gestion de ce quartier sensible une priorité.

Une action avant la brigade ?

Un quartier de la gare dont une partie de l'opposition, par la voix du leader de Mons en mieux, Georges-Louis Bouchez, avait régulièrement souligné l'insécurité au point d'y demander l'instauration d'un couvre-feu limité dans le temps. Une motion qui n'était pas passée au Conseil Communal.

Dans un communiqué Nicolas Martin rappelle ainsi son intention de créer à court terme une brigade anti-criminalité (BAC), dédiée à maintenir l’ordre et la sécurité des citoyens dans l’espace public.