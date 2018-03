Mons: Imagix se sent snobé dans le dossier "Plaza Art"

Pourquoi ne fait-on pas appel à nous? C'est en substance ce que reproche le groupe Imagix à la ville de Mons. Le cinéma affirme avoir mis sur la table toute une série de propositions, allant jusqu'à la reconstruction totale du Plaza Art. "Aucun suivi concret", dénonce le groupe privé.

La réaction est parvenue par voie de communiqué. 24h après l'annonce d'une reconstruction, sur fonds publics, du cinéma d'art et d'essai, Imagix s'insurge, et indique avoir proposé des pistes depuis plusieurs années, "des scénarios de rénovation et, récemment, de reconstruction totale du Plaza Art". Il a également "multiplié les offres de collaboration avec celui-ci. Il a imaginé diverses options pour intégrer le Plaza Art dans une redynamisation du Festival International du Film d'Amour (FIFA)".

Le groupe cinématographique regrette toutefois que, "pour des raisons qui lui échappent et malgré les réactions de prime abord positives des autorités communales, aucun suivi concret n'a été donné à ses propositions".

Imagix se dit "extrêmement surpris de découvrir aujourd'hui que 4 millions d'euros -et même, vraisemblablement plus- de fonds publics vont être mobilisés sur ce dossier sachant que d'autres pistes existent qui ne nécessitent pas de puiser dans des budgets publics".

Les propositions présentées par Imagix étaient autofinancées, peut-on encore lire dans le communiqué, "sans recours à des deniers publics tout en garantissant totalement la préservation des missions culturelles du Plaza Art. Elles permettaient aussi une étroite collaboration entre le privé, la communauté culturelle et artistique et les pouvoirs publics locaux, avec l'objectif commun d'assurer la diversité et le pluralisme qu'attend le public du Plaza Art".

Le groupe Imagix ajoute, par ailleurs, avoir proposé des salles pour la programmation du Plaza Art pendant les travaux. "Cette offre est restée sans réponse."

Le groupe souligne encore avoir une longue histoire de mise en valeur du cinéma d'art & essai. "A Tournai, où existe également un complexe Imagix, les liens avec la Maison de la Culture sont anciens et étroits. Cette relation privilégiée a permis entre autres le développement exceptionnel du Festival "Ramdam".