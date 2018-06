Mons: "Housing First", un nouveau projet pour réinsérer les sans-abris

Pearl Beghin - © Julien Piers

Pour participer au projet Housing First, il faut être à la rue depuis longtemps. "Pour les personnes sans abri, c'est minimum deux ans en rue", précise Pearl Beghin assistant social en charge du projet. Pour la première fois en Belgique, des familles peuvent aussi se porter candidates. "Des familles avec ou sans enfants, qui connaissent une instabilité de logement de manière chronique, depuis au moins deux ans". Housing First s'adresse à un public très particulier, qui, pour faire simple "a épuisé toutes les possibilités du relais social". "Ce sont des personnes qui ont tout essayé. Mais pour lesquelles cela n'a pas fonctionné", résume Marc Barvais, président du CPAS de Mons.

Quelle est la philosophie derrière Housing First? "On change la logique d'accompagnement", indique Muriel Luc, éducatrice spécialisée. "Le logement est la première étape, et on y accède 'comme on est'. De façon inconditionnelle". En pratique, cela signifie que la personne ne doit rien promettre, signer aucun "contrat", si ce n'est un contrat de bail. "Contrairement aux maisons d'accueil, ici il ne faut pas, par exemple, s'engager à arrêter de boire, arrêter de se droguer, se mettre en ordre sur toute une série de choses", poursuit Lysiane Colinet, responsable du relais social Mons Borinage. "Avec ce public, on va aller très progressivement. On sait que ce sont des personnes qui tiennent à avoir une liberté... presque totale. Donc on y va crescendo. Le logement est le point de départ. Ensuite on va les accompagner, à leur rythme".