Mons-Hainaut Basket Daniel Goethals: "La SuperCoupe, c'est un gros match de gala mais c'est aussi un trophée!"

C'est le premier match officiel de la saison de basket-ball chez nous et il se déroulera ce samedi 22 septembre à la Mons-Arena: coup d'envoi à 20 heures 30 de la SuperCoupe, qui oppose traditionnellement, juste avant le début du championnat, le champion sortant et le vainqueur de la Coupe de Belgique. Comme le BC Ostende, intouchable depuis plusieurs années, a remporté le championnat ET la Coupe au printemps dernier, il affrontera dans le cadre de cette SuperCoupe le finaliste malheureux de la Coupe nationale, en l'occurrence Mons-Hainaut.

Les Renards attendent un trophée depuis... 2011 (cette année-là, ils avaient gagné la Coupe et justement la SuperCoupe). Sept ans, ça commence à faire long! Cet été, le noyau a été revu de fond en comble. Il faut désormais que la mayonnaise prenne d’autant plus que la moyenne d’âge a bien baissé. C'est le boulot du coach Daniel Goethals (deuxième saison) qui aimerait marquer le coup d'entrée de jeu en remportant cette SuperCoupe qu'il refuse de snober.

Daniel, cette SuperCoupe, c’est quoi finalement ? Un vrai match à enjeu ou juste un gros match de gala ?

"C’est un gros match de gala, c’est un trophée, c’est un premier match, c’est chez nous, c’est un mix… et c’est contre Ostende ! Je pense qu’on doit aborder cette rencontre avec énormément d’envie et on en aura. Avec aussi énormément de confiance… mais pas trop. On ne sera pas les favoris mais le sport réserve parfois certaines surprises donc "Why not?". L’année passée, personne ne nous voyait en finale de Coupe, personne ne nous voyait pousser les Ostendais aux prolongations… A nous d’essayer de contredire tous les pronostics qui ne nous donnent certainement pas favoris. Et puis surtout, mes joueurs doivent en profiter pour apprendre. Que ce match se termine par une victoire ou une défaite, il faudra préparer l’après. Très très vite le préparer parce que dans une semaine, ce sera déjà le championnat!"

La saison passée, vous avez beaucoup joué. A un moment, c’est même devenu très difficile physiquement pours vos joueurs. Cette année, il y aura toujours le championnat, la Coupe de Belgique, l’Europe… Qu’avez-vous retenu de l’an dernier pour améliorer la gestion de votre groupe?

"On a surtout retenu que l’effectif n’était pas assez profond ! C’est un constat que l’on a bien retenu d’autant plus que Mons-Hainaut a toujours l’intention de se battre sur les trois fronts, à l’échelle nationale et à l’échelle européenne. Et puis, on doit se rappeler que l’an dernier, nous avons rapidement été déforcés avec plusieurs joueurs blessés. On s’est retrouvé en déséquilibre avec des gars qui ont disputé plus de soixante rencontres à 33-34 minutes de moyenne ! C’est pour ça que nous étions un peu brûlés au moment des play-offs. On a donc voulu avoir une ou deux rotations consistantes supplémentaires, en consacrant un peu moins de budget sur un ou deux cadres mais en ayant un collectif beaucoup plus profond. C’est notre grand challenge : réussir à créer un groupe performant collectivement, défensivement et offensivement. Lorsqu’une de nos pièces manquera sur l’échiquier, j’espère que cela n’aura pas d’incidence sur le niveau de l’équipe contrairement à l’année passée quand on s’est retrouvé sans notre pivot titulaire et que l’on est devenu très très faible dans le secteur intérieur."

On est impressionné par le nombre de Belges et surtout de jeunes Belges présents dans votre noyau (7 Belges sur 13 joueurs dont 4 formés au club). C’est un choix délibéré ?

"Un choix délibéré… un choix obligé! Il faut appeler un chat un chat : nous n’avons pas les finances pour attirer de grosses pointures belges et des joueurs confirmés au niveau national… donc on doit essayer de développer nous-mêmes quelques potentiels. S’ils explosent, ils fileront ensuite sous d’autres cieux, c’est comme ça."