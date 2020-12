Mons: feu vert pour la centrale de géothermie à proximité de l'Hôpital Ambroise Paré

La Ministre de l’Environnement, Céline Tellier (Ecolo) et le Ministre de l’Aménagement du Territoire et Vice-Président, Willy Borsus (MR) ont décidé de confirmer la délivrance du permis introduit par l’intercommunale IDEA pour un projet de centrale géothermique à Mons. Le Ministre de l’Energie, Philippe Henry (Ecolo) salue cette décision importante pour la transition énergétique.

Ce projet pourrait permettre dès 2024 de produire de l’énergie renouvelable pour minimum 7MW/an, ce qui équivaut à la consommation de 700 logements.

2500 mètres de profondeur

Ce projet pilote prévoit le creusement d’un double puits de géothermie de 2500 mètres de profondeur. Il s’agit ici de valoriser énergétiquement l’eau géothermale qui vient du sous-sol de manière naturelle. Il ne s’agit donc pas d’utiliser la technique de fracturation hydraulique, plus risquée en termes de stabilité.

"Ce permis a été accordé sous conditions", précise Céline Tellier, "notamment la prise en compte des recommandations de l’étude d’incidences sur l’environnement, la protection des eaux souterraines et la mise en place d’un comité d’accompagnement avec les riverains. L’ensemble des arguments du recours ont été examinés".

Les conditions de ce permis offrent des garanties pour limiter au maximum les nuisances du chantier, notamment.

De son côté Willy Borsus indique que : "Vu l’implantation du projet au cœur du centre-ville, une attention particulière a été portée sur l’intégration harmonieuse du projet géothermique dans son contexte urbanistique. Ainsi, le projet prévoit la réalisation d’infrastructures sportives – notamment – sur la dalle des puits géothermiques, et l’emprise du bâtiment principal de la centrale a été réduite tant par le caractère semi enterré du projet que par les matériaux de parement utilisés".

Ambroise Paré principal consommateur

Le projet est situé à proximité de l’hôpital Ambroise Paré, qui en sera le consommateur principal mais pourrait bénéficier à d’autres institutions situées à proximité.

Cette localisation en zone urbaine comporte un avantage important : plus les puits de la centrale géothermique sont proches du consommateur final, moins il y aura de pertes énergétiques.

Enfin, Philippe Henry, le Ministre de l’Energie et Vice-président indique que "La géothermie est une source d’approvisionnement en énergie ayant pour avantage de réduire les émissions de gaz à effets de serre et ainsi participer aux objectifs du Plan Wallon Energie Climat 2030. Il s’agit de produire 14,2 TWh de chaleur renouvelable, que ce soit par la biomasse, la cogénération, le solaire thermique, les pompes à chaleur et la géothermie. Ce projet montre que la Wallonie avance pour concrétiser ses objectifs climatiques ambitieux. "