Mons : exercice d'urgence sur le site de l'athénée royal Jean d'Avesnes

Le Centre provincial interdisciplinaire de gestion de crise du Hainaut a organisé mercredi un exercice d'urgence associant tous les niveaux stratégiques et opérationnels. Les objectifs de l'opération étaient de répondre à la nécessité d'organiser des exercices "grandeur nature", de vérifier sur le terrain la coordination entre les services de secours et d'intervention, de vérifier la mise en place et le fonctionnement du poste de commandement opérationnel ainsi que du comité de coordination communal.

L'opération consistait en une simulation d'un incendie dans un laboratoire situé au 3e étage de l'athénée provincial Jean d'Avesnes à Mons. De nombreux services ont été concernés par l'opération: la Centrale d'Urgence 112, les pompiers de la Zone Hainaut Centre, les services de secours médicaux publics et privés des Zones Hainaut Centre, Hainaut Est et Wallonie Picarde, la police locale et fédérale ainsi que la Croix Rouge de Belgique.

"Un des principaux objectifs était de permettre aux différents corps concernés de tester leur procédure de travail et de fonctionnement ainsi que la coordination entre les services", a indiqué Nathalie Gaethofs, directrice du Centre Provincial Interdisciplinaire en Gestion de Crise du Hainaut (CPIGECH). "Quelque 150 personnes, pompiers, policiers, membres des services de secours sanitaires, médicaux et d'assistance psychologique ont participé à l'exercice, qui a également mobilisé une quarantaine de véhicules. Environ 200 figurants, élèves et enseignants de l'école, étaient également de la partie."

Des bilans par discipline seront dressés prochainement dans la perspective de la rédaction d'un plan d'actions visant à optimiser à l'avenir les procédures de fonctionnement et de coordination.