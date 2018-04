Mons en mieux: David Bouillon dit avoir été victime d'une opération de déstabilisation politique

David Bouillon reste candidat sur la liste "Mons en Mieux" conduite par George-Louis Bouchez, liste dont il avait annoncé son retrait jeudi avant de changer d'avis. Dans un communiqué publié vendredi, il justifie son bref pas de côté en évoquant une tentative de déstabilisation de certains partis politiques.

Jeudi soir, David Bouillon avait annoncé son retrait de la liste après l’agitation qui s’est déroulée lors du conseil communal de Mons de ce mardi soir. Peu de temps après, M. Bouillon était revenu sur sa décision, évoquant une réunion avec le leader de "Mons en Mieux" ce vendredi.

Novice en politique

David Bouillon a annoncé vendredi avoir été victime d'une opération de déstabilisation de la part de plusieurs partis. "Depuis ce mardi, j'ai été victime, ni plus ni moins, d'une véritable opération commando de déstabilisation", indique M. Bouillon dans son communiqué. "Les représentants de plusieurs partis politiques présents sur la Ville de Mons m'ont successivement contacté afin de me convaincre de dire que je quittais la liste 'Mons en Mieux' et Georges-Louis Bouchez. Bien que médecin depuis 30 ans, chacun sait que je suis novice dans la vie politique. Ils ont ainsi profité de mon inexpérience", a-t-il affirmé.

Donnant des précisions sur la communication envoyée jeudi soir aux médias, David Bouillon a précisé que "le communiqué d'hier indiquant mon départ a été rédigé par John Joos, future tête de liste du 'Mouvement Citoyen'. Il m'a également fourni les adresses mails des organes de presse à contacter. Avec recul et regrets, je suis tombé dans le piège tendu sous mes pieds."

Il rentre dans le rang

"La réunion de ce vendredi matin m'a bien conforté dans la bonne prise en compte, par la liste 'Mons en Mieux', des préoccupations qui me sont chères et de mon combat contre la pauvreté et la précarité. Combat pour lequel j'irai jusqu'au bout. Très clairement, il n'y a donc aucune remise en cause et encore moins de rupture", a-t-il conclu.