Mons: Elio Di Rupo (PS) s'apprête à finaliser un arrêté pour limiter à 379 les détenus de la prison

Le bourgmestre de Mons veut à nouveau limiter les détenus à 379 pour le 15 avril prochain. La prison en compte 399, soit près de 100 de plus que ce que prévoit le cadre légal.

Comme il y a un an, alors que les chiffres culminaient à 420 détenus, le bourgmestre prépare donc un nouvel arrêté.

"Nous en sommes à quelque 400 détenus à Mons et l'arrêté pris en 2017 n'avait plus cours", a indiqué mardi Michel Strady de la CSGP à l'Agence Belga.

L'hygiène et la sécurité

"À la surpopulation s'ajoutent d'autres problèmes à la prison de Mons, dont le manque de personnel, le volet sanitaire et le phénomène des punaises de lit qui ne fait que s'accroître, la vétusté des bâtiments dont un est en cours de restauration au niveau sécuritaire mais les travaux sont très longs. Nous ne recevons aucun signal du côté du cabinet du ministre et le personnel veut donc exprimer son inquiétude et son mécontentement quant à la situation".

Aucune action sociale n'est, pour l'heure, au programme. La CGSP n'exclut toutefois pas des mouvements à court terme.