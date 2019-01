Mons: deux projets immobiliers d'envergure en centre-ville

Le premier projet concerne la rue Lamir. L'autre verra le jour à l'angle des rues des Gages et des Cannonniers.

une des dernières friches du centre-ville

Le projet de la rue Lamir prend place sur l'un des derniers terrains "non bâtis" en centre-ville. "Cela contribuera également à la redynamisation du centre-ville, et plus particulièrement du bas de la Ville" affirme le bourgmestre Nicolas Martin dans un communiqué.

L'immeuble comprendra 20 appartements (de 1 à 3 chambres), une maison, ainsi que 11 emplacements de parking en sous-sol.

L’architecture vise à trouver un équilibre entre l’architecture traditionnelle du centre ville (toitures à versant, baies verticales, emploi de matériaux traditionnels) et une architecture contemporaine, précise le communiqué.