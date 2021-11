Mons : deux cas de gale à l'hôpital Ambroise Paré

Deux cas de gale ont été détectés à l'hôpital Ambroise Paré de Mons. Ce sont deux patients hospitalisés dans le service de psychiatrie.

Par mesure de précaution, les autres patients du service ont été placés en isolement pour une semaine et ont reçu un traitement préventif, "car il n'est pas possible de dépister la gale. On ne peut que constater des symptômes. Du coup, tout le monde est en isolement jusqu'à ce que les deux malades guérissent de la gale", France Brohée, en charge de la communication pour le CHU Ambroise Paré.

Les nouvelles admissions dans ce service de psychiatrie uniquement ne sont plus autorisées jusqu'à nouvel ordre.